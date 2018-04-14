المغرب يستنكر الضربات الجوية الغربية على سوريا

قالت وزارة الخارجية المغربية السبت إن المملكة تستنكر الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة ضد سوريا لتعقيدها الصراع الدائر هناك.

واستهدفت القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية سوريا بأكثر من 100 صاروخ السبت وشملت الأهداف ما قالت الدول الثلاث إنها مواقع للأسلحة الكيماوية ردا على ما يشتبه أنه هجوم بغاز سام.

وقالت الخارجية في بيان “إن تجارب الماضي علمتنا أن الخيارات العسكرية، بما فيها الضربات الجوية، سواء المبررة أو المحدودة، لا تعمل إلا على تعقيد الحلول السياسية، وتعميق معاناة الضحايا المدنيين وزيادة تفاقم مشاعرهم تجاه الغرب”.

وأدانت المملكة استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين السوريين لكنها قالت إن الصراع الدائر في سوريا بحاجة إلى حل سياسي.