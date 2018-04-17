محكمة عراقية تصدر حكمًا بإعدام 3 داعشيات أجنبيات

قضت محكمة الجنايات المركزية العراقية بالإعدام والسجن المؤبد بحق نساء يحملن جنسيات أجنبية متهمات بالانتماء لتنظيم داعش المتشدد.

وذكر بيان صدر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم الثلاثاء، أن محكمة الجنايات حكمت بالإعدام على 3 نساء من أذربيجان وامرأة من قيرغيزستان كن منضويات في صفوف داعش.

وقال البيان إن “محكمة الجنايات حكمت أيضًا بالسجن المؤبد على امرأة فرنسية وامرأتين روسيتين في داعش”.

وتأتي هذه الأحكام بعد إصدار أحكام مشابهة الشهر الماضي بحق 16 امرأة يحملن الجنسية التركية اتهمن بالانضواء في صفوف داعش، ومساندته في أعماله داخل العراق.

وتشير تقديرات أمنية إلى وجود 509 أجانب، بينهم 300 تركي، محتجزون في العراق بتهمة الانتماء للتنظيم المتطرف مع 813 طفلًا.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت الشهر الماضي إخضاعها المتهمين الأجانب بالإرهاب إلى القوانين النافذة في البلاد، بما في ذلك النساء المتهمات بالإرهاب.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي في تصريحات صحفية، إن جميع المعتقلين بتهم الإرهاب سيحاكمون وفقًا للقوانين العراقية، بما فيهم النساء اللاتي ارتكبن أعمالًا إرهابية داخل الأراضي العراقية.

وجاء تصريح الحديثي بعد جملة قرارات أصدرها القضاء العراقي بحق عدد من النساء الأجانب المتهمات بالإرهاب بما فيها صدور حكم الإعدام بحق متهمتين تركية وألمانية قاتلتا في صفوف داعش، فضلًا عن أحكام بالمؤبد صدرت بحق 10 نساء أخريات من جنسيات مختلفة.

وترفض دولٌ غربية في تصريحات سابقة لمسؤوليها إعدام مواطنيها المتورطين بالانضمام إلى صفوف داعش، وتطالب بتسليمها إياهم للبت بمصيرهم، حيث قدّمت السفارة الألمانية في بغداد احتجاجًا رسميًا لوزارة الخارجية العراقية على قرار إعدام المتهمة الألمانية لمياء.