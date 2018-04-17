النظام السوري يبدأ حملة ضد داعش وجبهة النصرة في مخيم اليرموك

أعلن قائد في تحالف عسكري إقليمي مُوالٍ لدمشق، أن الجيش السوري بدأ قصف جيب لـ”المتشددين” جنوب دمشق، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لعملية انتزاع السيطرة على المنطقة.

وقال القائد -طالبًا عدم ذكر اسمه- إن “العملية ستستهدف تنظيم داعش وجبهة النصرة في مخيم اليرموك، ومنطقة الحجر الأسود المجاورة له”.

والمنطقة أصغر بكثير من جيب الغوطة الشرقية الذي استعادته الحكومة السورية في الآونة الأخيرة في هجوم مدعوم من روسيا، وقال القائد إن القصف التمهيدي للمنطقة بدأ صباح اليوم.

وذكر القائد أن الحكومة بصدد استعادة جيب آخر تسيطر عليه المعارضة جنوبي دمشق حول مدينة بيت سحم، لكن هذا سيتم في إطار اتفاق مع الحكومة سيغادر بموجبه المقاتلون إلى إدلب التي تسيطر عليها المعارضة على الحدود مع تركيا.

وقال القائد: “تم تجميع لوائح للمسلحين الذين سيخرجون بالباصات (الحافلات) باتجاه إدلب”.