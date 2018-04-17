الجيش الإسرائيلي يكشف عن القواعد الجوية الإيرانية بسوريا (صور)

كشف الجيش الإسرائيلي عن الأذرع الجوية الإيرانية المنتشرة في عدة مناطق بسوريا، مؤكدا استعداده المطلق للرد على أي صواريخ إيرانية “انتقامية” يمكن إطلاقها من سوريا، في حال تم تجاوز الخطوط الحمراء.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الثلاثاء، إلى أن “إيران تحاول التخطيط لتنفيذ مهام عسكرية داخل إسرائيل، من خلال إرسال مركبات جوية بدون طيار، وأنها تسعى للقيام بعملية انتقامية على خلفية القصف الإسرائيلي لمطار في سوريا، إلا أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لمواجهة أي خطر إيراني محتمل”.

وأضافت الصحيفة أن “الجيش الإسرائيلي إذا قرر الرد على التحركات الإيرانية فإنه سيقوض نظام الأسد، وسيكون رده قاسيًا، لكن ما يقلق الجيش هو الجماعات المسلحة العشوائية المنتشرة في سوريا”.

وذكرت الصحيفة، نقلًا عن قيادة الجيش الإسرائيلي، أن الدوائر المتخصصة بالجيش رصدت معظم النقاط والمراكز الإيرانية بسوريا، وأصبحت مطلعة على حجم التواجد الإيراني على الأراضي السورية.

وأوضحت الصحيفة أن: “الجيش رصد المنظومة الثانية الكبيرة من صواريخ أرض- أرض قصيرة ومتوسطة المدى، بما في ذلك صواريخ “فتح 110” و “فجر 5″، وصواريخ “شهاب” الباليستية التي يبلغ مداها أكثر من 1300 كيلومتر”.

وأضافت: “لدى الحرس الثوري أيضًا منظومة ثالثة من أنظمة الدفاع الجوي والكشف عن الطائرات وطائرات من الأنواع الأخرى، وأجزاء من هذا النظام من سلاح الجو الحربي قد وصلت بالفعل إلى سوريا، قائد القوات الجوية الإيرانية والرجل المسؤول عن تشغيل هذه القوة الجوية ضد إسرائيل هو اللواء حجي زاده”.

وتابعت: “يوجد في كل من هذه الأماكن فريق من الجناح الجوي للحرس الثوري، والذي استوعب طائرة نقل عسكرية من طراز IL-76 (IL-76) روسية الصنع”.

وأوضحت: “هذه الطائرات تجلب صواريخ وذخائر أخرى لحزب الله أو صواريخ وطائرات بدون طيار للاستخدام المباشر من قبل القوات الجوية للحرس الثوري، التي تعمل انطلاقًا من هذه المطارات”.