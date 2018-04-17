نقيب المحامين بالمغرب يدعو لرفض الوثائق القضائية المكتوبة بالفرنسية

دعا محمد بركو، نقيب هيئة المحامين بالعاصمة المغربية الرباط، المحامين إلى رفض كل وثيقة أو مستند محرر باللغة الفرنسية مقدم أمام أية محكمة .

جاء ذلك في رسالة لبركو وزعها على المحامين، الاثنين، وطالب فيها بضرور ترجمة أي وثيقة بالفرنسية إلى اللغة العربية.

وأوضحت الرسالة أن “هذه الخطوة تأتي تفعيلاً لقرار محكمة الاستئناف الصادر في كانون الثاني/ يناير الماضي، والذي نص على عدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية”.

ورغم أن الدستور المغربي ينص على أن اللغة العربية هي لغة البلاد الرسمية إلى جانب الأمازيغية، فإن اللغة المتداولة في عالم الاقتصاد والمال والأعمال وكثير من المعاملات الإدارية في المغرب، هي الفرنسية.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب نال استقلاله عن فرنسا عام 1956، بعد 44 عامًا من الاستعمار.