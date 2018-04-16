وفد من حماس يزور القاهرة الثلاثاء للقاء مسؤولين مصريين

كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس“، حسام بدران، أن وفدًا قياديًا من الحركة سيصل القاهرة، غدًا الثلاثاء؛ للقاء مسؤولين مصريين.

وقال بدران: إن “وفدًا رفيعًا من قيادة حماس يزور القاهرة غدًا؛ للتباحث مع مسؤولين مصريين بشأن تطورات القضية الفلسطينية بمختلف الأمور، وبينها المصالحة وكيفية تجاوز العقبات التي تعترضها”.

وأضاف أن حركته “متمسكة بضرورة التطبيق الكامل المتبادل لاتفاقيات المصالحة 2011 وما بعدها (2017)”.

ولم يحدد بدران ما إذا كان وفد الحركة سيكون من القيادات داخل القطاع أم خارجه، كما لم يحدد المسؤولين المصريين الذين سيلتقيهم الوفد.

ومنذ أشهر، تتبادل “حماس” من جهة وحركة “فتح” والحكومة من جهة ثانية اتهامات بشأن الجهة المتسببة في عرقلة جهود إتمام المصالحة، وإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي بين غزة والضفة الغربية، القائم منذ عام 2007.

وتعثّر تطبيق اتفاق المصالحة، الموقع بين “فتح” و”حماس” بالقاهرة في ديسمبر/ كانون الأول 2017؛ بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا، أبرزها تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم “حماس”، خلال حكمها للقطاع.