تامر حسني يوضح حقيقة الاعتداء خلال حفله بالقاهرة

شهد الاعتداء على مصورين وإعلاميين خلال حفل الفنان تامر حسني في جامعة “بدر” في العاصمة القاهرة، حالة من الجدل وتبادل الاتهامات، فيما أصدرت جامعة “بدر” بيانًا لها عبر حسابها الرسمي في “فيسبوك”، أكدت فيه أنّ “الأمن الخاص بها تدخل من أجل إنهاء أزمة بين الإعلاميين ورجال أمن حسني، خلال الحفل الثالث الذي تقيمه الجامعة هذا العام”.

وبدوره، صرح المطرب المصري موضحًا حقيقة الواقعة: “لمن يهمّه الأمر من الصحافيين والمصوّرين المحترمين الذين حضروا حفل جامعة بدر، أنا فنان دُعي للغناء مثل أي شخص تمت دعوته، وذهبت وعملت شغلي ورحت، وأي خلاف حدث في مبنى آخر خلف الحفل ليس له أي علاقة بحفلي ولا فريق عملي، فهو خلاف أو سوء تفاهم بين شخص من رجال أمن الجامعة وبعض المصوّرين وتم فيه الصلح والتراضي والحمدلله، يعني باب الظيطة اتقفل”.

وأضاف تامر: “أنا غير مسؤول عن أي شخص يتحدث باسمي في هذه الأمور، وهناك مدير أعمالي حسام حسني الوحيد المسؤول عن ذلك، وجميع المحترمين يعرفونه جيدًا، وألف شكر لجميع المواقع المحترمة التي قدمت الحفل كما يجب أو شرحت ما حدث بمنتهى الصدق والحيادية، ألف شكر”.

يذكر أن مقطع فيديو انتشر عبر مواقع إعلامية، يظهر فيه تبادل اعتداء بين صحفيين ومصورين ورجال أمن، وسط صراخ وبلبلة وتحطيم معدات تصوير.