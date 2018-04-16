إسرائيلي متطرف يدعو إلى قطع رؤوس الأطفال الفلسطينيين

أطلق إسرائيلي متطرف حملة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدعو اليهود إلى قتل الفلسطينيين وذبحهم وحرقهم، والتوجه لأقسام الولادة في المستشفيات وقطع رأس كل طفل فلسطيني ولد حديثًا، وفق ما نشر موقع “والا ” الإسرائيلي.

ووفقًا للموقع، فإن زوهار زواريتز قام بكتابة شعارات عنصرية تحريضية على صفحته في “فيسبوك“، موجهًا دعواته للشعب اليهودي قائلًا “أيها اليهود لقد حان الوقت للجهاد، انزلوا إلى الشوارع واذبحوا كل الفلسطينيين”، وفي دعوة أخرى كتب “علينا أن ننتقم لكل يهودي أصيب أو قتل، علينا أن ننتقم من كل الفلسطينيين”.

بدورها، ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على زواريتز، بعد دعوته العنصرية التحريضية التي خطها على حافلات ومركبات عامة، إلا أن مكتب المدعي العام حكم بمنعه من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.