إدراج شركة وعراقييْن يمولون داعش على قائمة عقوبات الأمم المتحدة‎

المصدر: ا ف ب

أعلن مسؤول أمني عراقي، الاثنين، أن بلاده نجحت في إدراج أفراد وكيانات عراقية يمولون تنظيم داعش ضمن قائمة عقوبات الأمم المتحدة تمهيدًا لتجميد أصولهم المالية.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن “لجنة مجلس الأمن للجزاءات الدولية بشأن تنظيمي داعش والقاعدة وافقت على إضافة شركة وشخصين عراقيين إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة للأفراد والكيانات الخاصة لتجميد الأصول المالية”.

وبناء عليه، أدرجت على القائمة المذكورة شركة “الكوثر” للتوسط المالي، ومالكها عمر محمد رحيم الكبسي، إضافة الى سالم مصطفى محمد المنصور المعروف بسالم العفري، وفق المصدر نفسه.

وأوضح الخبير الأمني هشام الهاشمي أن الشخصين قُتلا خلال المعارك ضد المسلحين في العراق العام 2016.

وأشار المسؤول العراقي إلى أن “القرار صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومن خلال جهد حكومي عراقي مستمر لتجريم كل قادة وعناصر عصابات داعش الارهابية والجهات والشركات والأشخاص الممولين لها”.

وأكد أن “العمل ما زال مستمرًا لإضافة أسماء أفراد آخرين وشركات أخرى على قائمة عقوبات الأمم المتحدة”.

وكانت القوات العراقية أعلنت الانتصار الكامل على تنظيم داعش في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.