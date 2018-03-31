القوات العراقية تطلق عملية عسكرية ضد داعش في “طوزخورماتو”

أطلقت القوات العراقية عملية عسكرية بحثًا عن عناصر تنظيم داعش في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، وذلك بعد خروقات أمنية شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية.

وقال موقع الحشد الشعبي في بيان له اليوم السبت إن “عمليات تفتيش وتعقب لعناصر تنظيم داعش جنوب قضاء طوزخورماتو انطلقت بمشاركة ألوية من الحشد وقوات الشرطة الاتحادية والرد السريع وطيران الجيش”.

وبحسب البيان فإن العملية “تهدف إلى القضاء على عناصر تنظيم داعش في تلك المنطقة وتأمين المدينة”.

وتأتي تلك التطورات بعد مقتل 21 شخصًا قبل أيام إثر إطلاق مسلحين النار على سيارتهم التي كانوا يستقلونها، جنوب كركوك قرب طوزخورماتو.

ويحذر أمنيون من عودة تنظيم داعش إلى المناطق التي انسحب منها، خاصة بعد تزايد عملياته العسكرية ضد المدنيين والعسكريين، رغم إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي النصر النهائي على التنظيم مطلع العام الحالي.