السفير الإسرائيلي الجديد يصل الأردن ويباشر عمله

وصل السفير الإسرائيلي الجديد لدى الأردن أمير فايسبورد، إلى العاصمة عمان، صباح اليوم الاثنين، لتولي مهام عمله.

وقال ايمانويل نخشون، المتحدث بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة على حسابه في تويتر: “وصل سفير إسرائيل إلى الأردن أمير فايسبورد، اليوم، إلى عمان”.

ونهاية مارس/ آذار الماضي، أعلن الأردن رسميًا موافقته على استقبال السفير الإسرائيلي الجديد.

والسفير ويسبيرد يأتي خلفًا للسفيرة السابقة عينات سلاين، التي تم تغييرها بعد حادثة مقتل أردنيين اثنين على يد حارس أمن في السفارة، في حادثة جرى على إثرها إغلاق السفارة الإسرائيلية في يوليو/ تموز 2017.

ولكن في الـ20 من يناير/كانون الثاني 2018، أعلن الأردن وإسرائيل التوصل إلى تسوية تشمل دفع إسرائيل تعويضات لذوي القتيليْن، والتعهد بمتابعة الإجراءات القانونية ضد حارس الأمن.