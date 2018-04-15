إسرائيل تحذّر روسيا من تزويد سوريا بصواريخ “إس 300”

حذّرت إسرائيل، روسيا، من تزويد سوريا بمنظومة الدفاع الصاروخي المتقدم (إس -300)، معتبرة ذلك “تجاوزًا للخطوط الحمراء” بين البلدين، وفقًا لمصدر سياسي إسرائيلي.

وقال المصدر، بحسب ما نشره موقع القناة العبرية السابعة، اليوم الأحد، إن هذا التحذير “جاء بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة النظر في بيع الأسلحة لسوريا، وذلك بعد الهجوم المشترك الذي نفذه كلٌّ من: الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وبريطانيا، ضد أهداف سورية”.

وكان رئيس مديرية الأركان العامة الروسية الجنرال سيرغي رودوسكي، أعلن السبت أن بلاده ستدرس بيع سوريا منظومة صواريخ بعيدة المدى من نوع (إس -300)، كجزء من آلية تطوير منظومة دفاعها الجوي.

ويعدُّ صاروخ (إس – 300) أحد أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تطورًا، إذ يُعرف بمقدرته على اعتراض الطائرات، والصواريخ الباليستية، وكذلك صواريخ كروز، على ارتفاعات تزيد على 150 كلم.