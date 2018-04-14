الجيش السوري: 110 صواريخ أطلقت على دمشق وحمص (فيديو)

وصفت قيادة الجيش السوري، اليوم السبت، الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا، فجر اليوم، بـ “العدوان الثلاثي الغاشم”.

وقال الجيش السوري، في بيان مصور بثته وكالة الأنباء السورية: إن “دول العدوان” أطلقت 110 صواريخ باتجاه أهداف في العاصمة دمشق وخارجها.

وأضاف البيان أن “منظومة الدفع الجوي التابعة للقوات المسلحة السورية تصدت بكفاءة عالية لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها، في حين تمكن أحدها من إصابة مبنى البحوث في منطقة برزة في العاصمة دمشق والذي يشتمل على مركز تعليمي ومخابر علمية”، مبينًا أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية.

وفي ما يتعلق باستهداف حمص، قال البيان إنه “تم حرف مسار الصواريخ، حيث أدى انفجار أحدها إلى إصابة 3 مدنيين”.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فجر السبت، عملية عسكرية على سوريا ردًا على الهجوم الكيميائي الذي اتهمت به دمشق في دوما، واستهدفت غارات جوية مواقع ومقار عسكرية عدة، في دمشق وحمص. وفي وقت لاحق أعلن قائد الأركان الأمريكي “انتهاء” الضربات في سوريا.