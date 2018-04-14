سماع دوي انفجارات قوية في دمشق (فيديو وصور)

قال التلفزيون السوري فجر اليوم، إن أمريكا وبريطانيا وفرنسا بدات شن هجوم ضد البلاد.

وقال شاهد عيان إنه يسمع دوي انفجارات قوية في دمشق ويقول إن دخانا يتصاعد من الجانب الشرقي من المدينة.

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دمشق الان: الدفاعات الجوية التابعه للنظام السوري تطلق بشكل عشوائي في سماء العاصمة #دمشق مع اعلان الرئيس الامريكي الضربة على سوريا.. #أمريكا_تضرب_الأسد pic.twitter.com/f3MZo6AZkH — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 14, 2018

وأكد شهود آخرون بحسب وكالة رويترز، إصابة منطقة برزة بدمشق في الهجمات الأمريكية ومبنى الأبحاث العلمية الواقع بالمنطقة.

وقال التلفزيون السوري، إن الجيش يواجه الهجمات الجوية بالمضادات.

وأعلن الجيش السوري بوقت لاحق تمكنه من إسقاط 13 صاروخا بمنطقة الكسوة بريف دمشق.

وأكد المرصد السوري، أن عددا من قواعد الجيش السوري بدمشق قد تعرضت للقصف، مشيرا إلى أن هذه القواعد قد تم إخلاؤها في الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تستخدم صواريخ كروز من طراز توماهوك في غاراتها في سوريا وتستهدف عدة أهداف في هذا البلد دون أن يكشف عما إذا كانت طائرات أمريكية تشارك أيضا في الهجوم.