نواب ليبيون: غسان سلامة تجاوز مهمته وصار “حاكمًا مطلقًا” لليبيا

اعتبر أعضاء في مجلس النواب الليبي، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، “تجاوز مهمته كوسيط بين الفرقاء وصار حاكمًا مطلقًا لليبيًا”.

ولفت النواب في بيان وصل “إرم نيوز” نسخة منه، إلى ما سموه “التصرفات غير المسؤولة والعبث بالقضية الليبية ووضع العثرات أمام الجهود الرامية إلى تسوية الخلافات وتعديل وتفعيل الاتفاق السياسي الذي يعتبر الإطار الوحيد لحل الأزمة الليبية بشكل يحفظ موسسات الدولة المدنية والعسكرية”.

وأضاف البيان الذي وقع عليه 24 نائبًا حتى الآن: “نتابع تصريحات المبعوث الدولي بخصوص الوضع في ليبيا وتدخله الذي تجاوز مهمته كوسيط بين الأطراف الليبية كما نصت عليه المادة 12 من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي التي بِنى عليها خطته المزعومة لحل الأزمة الليبية”.

وتابع: “بل تعدى سلامة دوره وأصبح حاكمًا مطلقًا في ليبيا، ووضع أجندات لا تخدم البلاد وتمثل مطامع الدول الأجنبية كما تخلط الأوراق وتقفز على المراحل وعلى مجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية المنتخبة التي تمثل إرادة الشعب الليبي”.

وحذر النواب من أنه “في حال استمرار هذه التصرفات غير المسؤولة من مبعوث الأمم المتحدة فسنضطر للانسحاب التام من هذه الوساطة الدولية، نظرًا لمحاولة المبعوث إدخال البلد في مرحلة انتقالية رابعة دون دستور ينظم العمل السياسي في البلاد، خاصة بعد أن تأكدنا من عرقلته لتحقيق ذلك إثر رفضه عقد جلسة حوار ثالثة والذهاب إلى حلول أخرى غير مجدية”.