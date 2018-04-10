غسان سلامة: ليبيا بحاجة لانتخابات رئاسية بعد الاستفتاء على الدستور

شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، على أن ليبيا بحاجة إلى انتخابات رئاسية بعد الاستفتاء على الدستور، مدافعًا في الوقت ذاته عن خطته التي اعتبرها تشكل “الحل المثالي” للأزمة الليبية.

وقال غسان سلامة، في كلمة له، خلال مشاركته بالملتقى الوطني الليبي في العاصمة طرابلس، إن “مهمته التي كلف بها من قبل الأمم المتحدة هي إعادة بناء الدولة الليبية”، مشيرًا إلى أن “عناصر خطته لحل الأزمة الليبية تكمل بعضها البعض”.

وأكد سلامة أن “الاتفاق السياسي ساري المفعول إلى حين إقرار دستور وإجراء انتخابات”، مشيرًا إلى أن ليبيا “بحاجة لانتخابات رئاسية بعد الاستفتاء على الدستور أو من خلال إجراء تعديل على الإعلان الدستوري الحالي”.

وعبر المبعوث الأممي إلى ليبيا، عن “أمله في أن تجتمع كل الشروط، خلال العام الحالي، لتنظيم الانتخابات الرئاسية في ليبيا”، مضيفًا أن “هناك حاجة إلى تنظيم انتخابات تستوفي الشروط المناسبة، وبالتالي فإن الانتخابات هي حل للمشكلة، وليست سبب المشكلة “.

وكان سلامة كشف في سبتمبر/ أيلول الماضي بنيويورك، عن خريطة طريق من 3 مراحل؛ تبدأ بتعديل اتفاق الصخيرات، ثم عقد مؤتمر وطني تحت رعاية أممية لفتح الباب أمام الذين استبعدوا أو همشوا أنفسهم، والأطراف التي تحجم عن الانضمام إلى العملية السياسية.

وتنص الخريطة أيضًا على إجراء حوار مع الجماعات المسلحة؛ لدمجها في العملية السياسية والحياة المدنية، ومبادرة لتوحيد الجيش، ومعالجة قضية النازحين.

وخلال العام الحالي سيكون هناك استفتاء على الدستور تتلوه انتخابات رئاسية وبرلمانية، وبذلك تنتهي المرحلة الانتقالية، وفق الخريطة.