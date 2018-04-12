بعد شائعات مرضه.. النائب علي القطراني ينقل رسالة من المشير حفتر

قال النائب الليبي علي القطراني إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر اليوم الخميس حمّله فيها سلامه للجميع، واهتمامه بالتواصل مع كافة الأطراف محليًا ودوليًا لدعم جهود المبعوث الأممي إلى البلاد.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، قد امتنع يوم الأربعاء، عن الرد مباشرة على تقارير أفادت بأن القائد العسكري خليفة حفتر موجود في العاصمة الفرنسية باريس للعلاج.

وأدلى المسماري بتصريحات صحافية بمدينة بنغازي بعد أكثر من 24 ساعة من الشائعات المتضاربة والتقارير عن صحة حفتر ومكان تواجده.

وقال مصدر عسكري رفيع لوكالة رويترز يوم الثلاثاء،” إن حفتر الذي يقود الجيش الوطني الليبي، نقل جوًا إلى الأردن وسيتوجه من هناك إلى دولة ثالثة للعلاج من مشكلة صحية خطيرة.”

وذكر مصدر ثان في مقر القيادة العسكرية في شرق ليبيا للوكالة ذاتها أن حفتر في فرنسا لكنه لم يذكر تفاصيل عن حالته.

وقالت قناة 218 الليبية المؤيدة للجيش الوطني الليبي ، “إن حفتر يخضع لفحوص طبية في باريس وإنه لا يوجد خطر حقيقي على صحته.”