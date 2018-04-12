مصر تفتح معبر رفح “استثنائيًا” في كلا الاتجاهين‎

فتحت السلطات المصرية، اليوم الخميس، معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة “استثنائيًا” في كلا الاتجاهين؛ لسفر الحالات الإنسانية وعودة العالقين.

وأفادت مراسلة وكالة أنباء “الأناضول” في غزة، أن السلطات المصرية فتحت معبر رفح، وبدأت حافلات المسافرين في الانتقال للجانب المصري من المعبر.

وأعلنت السلطات المصرية، أمس الأربعاء، عن فتح المعبر لمدة 3 أيام، بدءًا من الخميس وحتى السبت المقبل، وفق بيان صادر عن السفارة الفلسطينية في مصر.

ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو/ تموز 2013، حيث تفتحه على فترات متباعدة لعبور الحالات الإنسانية.