مصر تقرر فتح معبر رفح استثنائيًا لمدة 3 أيام

قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح فى الاتجاهين استثنائيًا، ابتداءً من غد الخميس ولمدة ثلاثة أيام، وفق السفارة الفلسطينية بالقاهرة.

وقالت السفارة الفلسطينية بالقاهرة في بيان إن السلطات المصرية أبلغتها بقرار فتح معبر رفح البري ثلاثة أيام بدءًا من غد الخميس حتى السبت، لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين.

وأشارت إلى أن افتتاح المعبر يأتي بهدف السماح لعودة العالقين من مصر إلى قطاع غزة وسفر الحالات الإنسانية من القطاع حاملي التأشيرات والإقامات العربية والأجنبية والطلاب.

وثمّن سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح “جهود الدولة المصرية لحرصها الدائم على تخفيف المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني، وللأجهزة الأمنية المصرية التي لا تتوانى في تقديم كل المساعدة”.

وتربط السلطات المصرية فتح معبر رفح بتحسن الظروف الأمنية في سيناء التي تشهد هجمات إرهابية متفرقة ضد أهداف تابعة لقوات الجيش والشرطة المصرية.

ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بمصر وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل منذ يوليو/تموز 2013 لدواع أمنية وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.