طائرات إسرائيلية تشن غارات على مواقع في قطاع غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، عدة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، استهدفت من خلالها مواقع للفصائل الفلسطينية.

وقال شهود عيان لـ”إرم نيوز” إن “4 صواريخ على الأقل سقطت في موقع أبو جراد التابع لحركة حماس، وأحدث القصف أضرارًا مادية جسيمة في المكان، فيما تصاعدت ألسنة اللهب من مكان القصف”.

وأضاف الشهود أن “الطائرات الإسرائيلية استهدفت أيضًا أرضًا زراعية قرب منطقة نتساريم وسط قطاع غزة، وما زال الطيران الحربي يُحلق بشكل مكثف في أجواء شمال قطاع غزة”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق عن توجيه ضربات لأهداف تابعة لحركة حماس في غزة، وذلك ردًا على محاولة استهداف وحدة هندسية تابعة للقوات الإسرائيلية كانت تعمل شمال قطاع غزة.