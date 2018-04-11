السعودية تتبرع بـ10 ملايين دولار لإعادة إعمار منازل مهدمة في غزة

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة، عن دعم إعادة إعمار عدد من المساكن المدمرة كليًا في غزة إبان حرب 2014، بمبلغ قدره 10 ملايين دولار بتمويل من السعودية.

وقال الحساينة خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الغوث وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مساء الأربعاء، إن “المبلغ يشمل تعويض 280 وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي، بالإضافة إلى 85 وحدة سكنية تعرضت لأضرار جزئية وغير صالحة للمعيشة”.

وأكد الوزير أن “جهود وزارته لن تتوقف من أجل استكمال إعمار باقي الوحدات السكنية والبيوت، التي تعرضت للتدمير خلال العدوان الأخير وتعويض المتضررين بما يتناسب مع حجم الضرر”.

وقدم حساينة الشكر للسعودية على “ما قدمت وتقدم من أجل الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم، التي تتمثل في الخدمات الحياتية والمواقف السياسية”، متمنيًا من باقي الدول العربية أن تخطو على درب السعودية في دعم فلسطين.

يشار إلى أن مئات البيوت الفلسطينية قد تعرضت للقصف الإسرائيلي أثناء حرب 2014، ما أدى إلى أزمة سكنية واسعة جدًا وما زالت آثار الاستهداف قائمة، وخاصة بعد تعثر ملف الإعمار وعدم سماح إسرائيل لدخول المواد اللازمة للبناء.