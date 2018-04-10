البرلمان الليبي يمنح الثقة لـ3 وزراء جدد في “الحكومة المؤقّتة”

منح مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، الثقة لثلاثة وزراء جدد في الحكومة الليبية المؤقتة، وذلك عقب طلب من رئيس الحكومة عبدالله الثني بإجراء تعديل وزاري.

وصوّت النواب الليبيون على منح الثقة لإبراهيم بوشناف وزيرًا للداخلية، ومحمود نوري الفيتوري وزيرًا للعدل، إضافة إلى فوزي عبدالرحيم وزيرًا للتعليم.

ويأتي وزير الداخلية إبراهيم بوشناف من خلفية قضائية، حيث عمل وكيلًا للنيابة منذ العام 1980 وحتى العام 1988، ليشغل بعدها منصب قاضٍ في محكمة بنغازي الابتدائية.

وكانت مصادر محلية ليبية قد كشفت في وقت سابق أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، سيجري تعديلًا وزاريًا على حكومته التي يقع مقرها في مدينة البيضاء شرق ليبيا.

وأضاف المصدر أن الثني أعدّ قائمة بأسماء المقترحين لتولي مناصب في حكومته، عقب مشاورات وتنسيق مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وعدد من أعضاء البرلمان المؤيدين للحكومة المؤقتة.

وكان محمد الهادي الدايري وزير الخارجية الليبي بالحكومة الليبية المؤقتة شرقي البلاد، قد أعلن أخيرًا استقالته من منصبه.

وقال الدايري في بيان إنه قدم استقالته بعد إدراكه عدم الجدوى في استمراره بمهامه كوزير للخارجية في الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبدالله الثني.

وأوضح أن الثني لم يمكّنه من أداء مهامه بالشكل المطلوب، فضلًا عن الخلافات حول الخطاب السياسي والدبلوماسي الموجه للعالم الخارجي.

وأكد الدايري تمسكه “بالعيش في كنف مشروع الدولة الوطنية التي تحتكم إلى القانون والمؤسسات”، مثمنًا تضحيات الجيش الوطني الليبي في مواجهة “الإرهاب”.

وتشهد ليبيا صراعًا سياسيًا بين ثلاث حكومات: اثنتان في الغرب، هما حكومتا الإنقاذ والوفاق، والحكومة الليبية المؤقتة، في الشرق الليبي.