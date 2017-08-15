نجاة وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة من حادث سير خطير

نجا وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة محمد الدايري من حادث سير خطير أودى بحياة عدد من حراساته وموظفي الوزارة.

وأكد مدير مكتب الإعلام في وزارة الخارجية أيمن البيباني أن موكب الدايري تعرض لحادث سير قرب استراحة النوار في الطرق بين المخيلي والنوار جنوب شرق البيضاء أثناء توجههم إلى مدينة طبرق.

وأشار إلى أن سائق إحدى السيارات فقد السيطرة ما أدى إلى انقلابها ووفاة اثنين من الحراسات وموظفين اثنين تابعين للوزارة.

وبين البيباني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة عنه، أن الوزير الدايري بصحة جيدة ولم يتعرض لأي أصابات.

وأسفر الحادث عن وفاة 4 من مرافقيه.