هنية: مسيرة العودة حققت أهدافًا إستراتيجية وأعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن “مسيرة العودة حققت أهدافًا إستراتيجية في مقدمتها إعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي، بعد أن حاول البعض أن يدفنها بالصفقات المشبوهة ويقزمها ليقول إنها قضية خبز وخيمة وكهرباء”.

وأضاف هنية، في كلمة له خلال افتتاحه “صرح العودة” شرق مدينة غزة”، أنه “من خلال مسيرة العودة وكسر الحصار نعيد قضيتنا إلى مربعها الأول قضية سياسية لشعب شرد من أرضه، وأقيمت على أرضه دولة غير شرعية، قضية شعب يريد الاستقلال والعودة لأرضه”.

وأكد أن “الشعب الفلسطيني يقود المعركة من أجل الاستقلال ومواجهة الفصل والتمييز العنصري”، مردفًا القول: “سنعود إلى قدسنا وقرانا وسيرجع كل أبناء شعبنا في اللجوء والشتات إلى هذه الأرض الطيبة الطاهرة”.

واعتبر هنية أن “مسيرة العودة الكبرى في بدايتها وستستمر، وغزة بمسيرة العودة مزقت مرحلة سياسية كاملة، وبدأت مرحلة جديدة، وطوت صفحة الذل والتنسيق الأمني، والرذيلة السياسية والإيدز الأمني”.

وتابع قائلًا: “مجلس الأمن انعقد خلال أيام مرتين بفعل هذه التأثيرات التي أحدثتموها يا شباب غزة، أميركا زادت من غيها عندما اتخذت الفيتو مرتين، لكن العار كل العار لهذه الإدارة الأمريكية والعار كل العار لمن ينسق معها ويتواطأ معها لإزهاق قضية فلسطين”.

وأكد هنية أن “غزة خرجت في وجه المحاصرين في وجه المحتلين؛ لتكون وفيةً للشهداء والمقاومة والثوابت وحق العودة”.

وأشار رئيس حركة حماس إلى أن غزة حوصرت من أجل الانقلاب على المقاومة”، مجددًا التأكيد على أنه “لا تراجع ولا تنازل ولا تفريط، وأن حماس وغزة لن تعترفان بإسرائيل”.

وأوضح أن “مسيرة العودة في جمعتها الثانية كانت وطنية سلمية وحضارية، حققت أهدافًا في غاية الأهمية”، مؤكدًا أن “غزة حرة والحرة لا تأكل بثدييها، بقبضات أيدينا ندق أبواب الحرية والنصر والتحرير”.