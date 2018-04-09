فيديو صادم لشاب جريح يثير مشاعر الفلسطينيين في غزة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب فلسطيني مصاب بطلق ناري في بطنه على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وأثار الفيديو ردود فعل ومشاعر متباينة، حيث تفاوتت ردود الأفعال ما بين مؤيد ورافض لما بدر من الشاب المصاب.

ويظهر في مقطع الفيديو شاب مصاب بطلق ناري في منطقة البطن، ويحمل في يده اليمنى عبوة محلول طبي وهو يتراقص على أنغام أغنية شعبية وسط جمع من المتظاهرين مساء على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وشهدت أحداث الجمعة الأخيرة العديد من اللقطات المثيرة للدهشة والغرابة، حيث ظهر شاب آخر يضع قنبلة في فمه يتطاير منها الغاز من جميع الجهات غير مبالٍ بالخطر الذي يتعرض له في حال انفجرت هذه القنبلة.

واستشهد خلال الجمعة الأخيرة التي أطلق عليها “جمعة الكوشوك” في غزة 8 فلسطينيين فيما أصيب 1070 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الاحتجاجات المستمرة على الحدود بين غزة وإسرائيل.