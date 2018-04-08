عباس: ننتظر ردًا من حماس بشأن تسلم الحكومة كافة صلاحياتها في غزة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد، إنه ينتظر ردًا من الجانب المصري، الذي يرعي جهود المصالحة الفلسطينية، حول موافقة حماس على تسليم الحكومة الفلسطينية كافة صلاحياتها في قطاع غزة.

وأضاف عباس في بداية اجتماع للجنة المركزية حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية: “قبل عدة أيام، زارنا وفد من جمهورية مصر العربية، التي نكن لها كل الشكر والتقدير على جهودها، لتحقيق المصالحة الفلسطينية منذ عام 2007 حتى الآن”.

وتابع قائلًا ” وقلنا لهم بكل وضوح، إما أن نستلم كل شيء؛ بمعنى أن تتمكن حكومتنا من استلام كل الملفات المتعلقة بإدارة قطاع غزة من الألف إلى الياء، ويشمل ذلك الوزارات والدوائر والأمن والسلاح وغيرها، وعند ذلك نتحمل المسؤولية كاملة، وإلا فلكل حادث حديث، وإذا رفضوا لن نكون مسؤولين عمّا يجري هناك”.

وقال: “ننتظر الجواب من الأشقاء في مصر، وعندما يأتينا نتحدث ونتصرف على ضوء مصلحة الوطن ومصلحة شعبنا”.

وتحدث عباس خلال الاجتماع عن القمة العربية، التي من المقرر أن تعقد في الخامس عشر من الشهر الجاري، في المملكة العربية السعودية.

وقال إن القمة “ستكون هامة لأنها تأتي في وقت تتعرض فيه مدينة القدس المحتلة لهجمة شرسة، جراء الإجراءات الإسرائيلية والقرارات الأمريكية الأخيرة بخصوصها”.

وأضاف: “سنذهب إلى القمة العربية ونحن نأمل أن يطلق عليها قمة القدس، لمواجهة هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها، عقب القرارات الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتهم إليها”.

وجدد عباس موقفه الرافض للصفقة الأمريكية التي يجري الحديث عنها، للتوصل لسلام دائم ونهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.