جون ماكين: التقاعس الأمريكي جرأ الأسد على شن هجوم كيميائي

اعتبر المرشح الرئاسي الأمريكي السابق، السيناتور جون ماكين، الأحد، إن “التقاعس الأمريكي جرَّأ نظام الأسد على شن هجوم كيميائي على الشعب السوري (في بلدة دوما)”.

وأضاف، عبر حسابه على “تويتر”، أنّ بشار الأسد وداعميه من الروس والإيرانيين “سمعوا (قوات بشار الأسد) ترامب عندما أشار الأسبوع الماضي إلى خطة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، ومن ثم تجرأوا لارتكاب هجوم كيميائي”.

والسبت، قتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب المئات، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على مدينة “دوما” آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حسب مصدر طبي.