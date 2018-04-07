أقباط مصريون يقاضون شركة طيران ألغت رحلاتهم إلى القدس

تقدم أكثر من 320 قبطيًا مصريًا، السبت، بشكوى قضائية ضد إحدى شركات الطيران في مصر؛ بسبب إلغائها رحلات مخصصة لنقل الحجاج الأقباط إلى مدينة القدس المحتلة، لحضور عيد القيامة وبعض الاحتفالات المسيحية.

وجاءت الشكاوى التي تقدم بها الأقباط لدى شرطة السياحة في القاهرة، بعدما اكتشفوا خلال تواجدهم بمطار القاهرة، إلغاء رحلاتهم دون أسباب واضحة.

في هذا الإطار، قالت مصادر في مطار القاهرة لـ”إرم نيوز”، إن “شرطة السياحة فتحت تحقيقًا في الواقعة”، داعيةً الشركة إلى “إرسال مندوب عنها للمثول للتحقيق من أجل إيضاح أسباب إلغاء الرحلتين رقم 54، 250”.

وتتوقع المصادر أن تنجح الجهات المعنية في إنهاء الأزمة، وتخصيص رحلات أخرى لسفر الأقباط خلال اليومين المقبلين.

يشار إلى أن شركة “إير سيناء” خصصت 26 رحلة جوية من مطار القاهرة إلى مطار بن غوريون في إسرائيل، لنقل أكثر من 4700 حاج مسيحي، لحضور عيد القيامة وبعض الاحتفالات المسيحية بمدينة بيت لحم وكنيسة القيامة في القدس المحتلة.

وغادرت مطار القاهرة الدولي فعليًا منذ انطلاق أول رحلة مع نهاية آذار/مارس الماضي، 5 رحلات نقلت نحو 800 مسيحي إلى مدينة القدس.

وتراجعت أعداد المسافرين إلى القدس هذا العام بنسبة 20% عن العام الماضي؛ إثر الأحداث الحالية في الأراضي الفلسطينية.

وفي آذار/فبراير 2017، قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، بالسماح للموظفين المسيحيين بإجازة شهر كامل مدفوعة الراتب لزيارة القدس، أسوة بالقرار المتبع مع الموظفين المسلمين لتأدية فريضة الحج.

وتمنع الكنيسة الأرثوذكسية السفر إلى إسرائيل، منذ عهد البابا شنودة الثالث الراحل، الذي أصدر قرارًا بمنع الأقباط من الحج إلى كنيسة القيامة، وهو القرار الذي لا زالت تتمسك به كافة الكنائس المصرية باستثناء زيارات فردية.