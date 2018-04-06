السفير الفلسطيني في القاهرة: لا دولة فلسطينية على أرض سيناء (فيديو إرم)

قال السفير الفلسطيني لدى القاهرة، دياب اللوح إن “التصعيد الإسرائيلي والضربات العسكرية التي وجهتها الدولة العبرية للمتظاهرين السلميين في ذكرى جمعة الأرض، كان شديد الوحشية، وكأنها تواجه جيوشًا مدججة بالسلاح وليس تظاهرات سلمية”.

وأضاف في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، أن “كل ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هو إجهاض لحل الدولتين، خاصة بعد قيام أمريكا بإخراج القدس من طاولة المفاوضات وإعلانها عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، ما يعني رفض الولايات المتحدة لأي حلول عادلة وشاملة”.

وتابع اللوح أن “إسرائيل لها مصلحة مباشرة في استمرار حالة الانقسام بين فتح وحماس، وعدم التوصل إلى مصالحة نهائية بينهما، مشيرًا إلى أن المسؤولية الكبرى لإنجاز هذه المصالحة تقع على عاتق الشعب الفلسطيني ذاته، وبجهود مصرية مشكورة”.

وأكد السفير الفلسطيني لدى القاهرة أن بلاده ترفض تمامًا إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وجزء من أرض سيناء المصرية، مشددًا على أنه لا تنازل عن إقامتها على تراب وطني فلسطيني بالكامل، لافتًا إلى أن فلسطين تعتبر نفسها شريكًا بشكل كامل مع مصر في الحرب على الإرهاب لاجتثاثه من المنطقة العربية.