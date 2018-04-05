حبس رئيس تحرير “مصر العربية” 15 يومًا

قررت النيابة العامة في مصر، مساء أمس الخميس، حبس الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، 15 يومًا، بعد 24 ساعة من احتجازه للتحقيق معه في التهمة الموجهة إليه بإدارة وتأسيس موقع إلكتروني بدون ترخيص، إلى جانب بعض التهم الأخرى.

ويواجه عادل صبري اتهامات بالانضمام لجماعة “إرهابية” محظورة هي جماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأفكارها وسياستها عبر موقعه، إلى جانب نشر أخبار كاذبة.

ووصل صبري، صباح الخميس، لمقر محكمة شمال الجيزة بشارع السودان وسط حراسة مشددة، وبحضور عدد من الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.

يذكر أن موقع “مصر العربية” يعمل في مصر منذ قرابة 5 سنوات، وتم حجبه منذ فترة ضمن عدة مواقع تم حظرها من قبل السلطات المصرية، إلا أنه عاد للنشر مرة أخرى خلال الأيام الماضية.

وعادل صبري، كاتب وصحفي مصري، عضو نقابة الصحفيين، وعمل لأكثر من 20 عامًا في جريدة الوفد، إلى جانب كونه أحد مؤسسي بوابة الوفد الإلكترونية تزامنًا مع ثورة 25 يناير 2011.