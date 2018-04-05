مصر.. تشكيل عصابي يبتز رجل أعمال خليجيًا

ألقت الجهات الأمنية في مصر، اليوم الخميس، القبض على 3 متهمين لاشتراكهم في استدراج رجل أعمال خليجي، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة في أحد أحياء العاصمة القاهرة.

وتلقت الجهات الأمينة بلاغًا من رجل أعمال خليجي وصاحب مكاتب عمل ونقل بالقاهرة، بتعرضه للتهديد والخطف من قبل عصابة يتزعمها شخص يدعى محمود عبدالسلام، قبل أن يجبروه على توقيع إيصالات أمانة بمبالغ مالية كبيرة.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم الرئيس بالواقعة استغل علاقة رجل الأعمال بفتاة وقام باستدراجه بصحبة اثنين آخرين لإجباره على توقيع إيصالات أمانة وعقود ببيع بعض ممتلكاته في القاهرة.

وأوضحت التحريات أن الجهات المعنية تمكنت من القبض على المتهمين في منطقة حي أول السلام شرق العاصمة القاهرة، قبل أن يعترفوا في التحقيقات بارتكابهم الواقعة المذكورة بسبب حاجتهم للمال.