في ذكراها الأولى.. واشنطن تجدد إدانتها لمجزرة “خان شيخون”‎

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، إدانتها للهجمات الكيميائية التي ارتكبها النظام السوري في بلدة خان شيخون، بمحافظة إدلب، شمال البلاد، وذلك في ذكرى مرور عام على تلك الهجمات.

جاء ذلك في بيان صادر عن الناطقة باسم البيت الأبيض، ساره ساندرس.

وقال البيان إن “النساء والأطفال، والرجال الذين قتلوا بيد النظام السوري في الهجمات الكيميائية يوم الـ4 من أبريل/نيسان 2017، يستحقون العدالة”.

وأضاف البيان: “اليوم يمر عام على الهجوم الذي نفذه النظام السوري بغاز السارين على بلدة خان شيخون، وأودى بحياة المئات من المدنيين (..) ولن نستريح حتى تحميل النظام مسؤولية ذلك”.

وتابع: “ننتظر من الأطراف المعنية (في إشارة لروسيا وإيران) التزامهم بتعهداتهم عام 2013، وأن يكونوا متأكدين من أن نظام الأسد أوقف هجماته بالأسلحة الكيميائية ضد شعبه”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلُص تقرير آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن نظام الأسد مسؤول عن إطلاق غاز السارين السام في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.

وتوصلت اللجنة المشتركة إلى أن قوات النظام مسؤولة أيضًا عن ثلاث هجمات بغاز الكلور في 2014 و2015.