لهذين السببين.. البيت الأبيض يؤجل القمة الأمريكية مع قادة الخليج

قال 5 مسؤولين أمريكيين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستؤجل حتى شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، قمة مع زعماء دول الخليج العربية، كان من المزمع عقدها هذا الربيع، وسط نزاع مستمر بين قطر وحلفاء آخرين للولايات المتحدة في المنطقة.

وأفاد اثنان من المسؤولين بأن قرار تأجيل قمة شهر أيار/مايو المقبل مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الـ6، يعكس جدولًا دبلوماسيًا مزدحمًا، وحقيقة أن الرئيس ترامب بلا وزير للخارجية، لحين تأكيد مجلس الشيوخ تعيين مدير وكالة المخابرات المركزية “سي.آي.إيه” الحالي مايك بومبيو في المنصب.

في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن التأجيل إشارة أيضًا إلى حقيقة أن واشنطن لم تحرز تقدمًا يذكر حتى الآن في إنهاء الخلاف المرير بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.