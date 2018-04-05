2071 قائمة تتنافس في الانتخابات البلدية التونسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن العدد النهائي للقائمات المترشحة للانتخابات البلدية المرتقبة يوم 6 أيار/ مايو المقبل، بلغ 2071 قائمة.

وقال عضو هيئة الانتخابات التونسية، عادل البرينصي، في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، إن “هذا العدد النهائي يأتي بعد استكمال كافة مراحل الطعون والتقاضي، وبعد إسقاط عدد من القائمات التي لا تتوافر فيها الشروط”.

وستجرى الانتخابات البلدية المقبلة، والتي تعد الأولى بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، في 350 دائرة على مجموع 7182 مقعدًا.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في وقت سابق، أن 2173 قائمة ترشحت للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 6 مايو/ أيار المقبل، بينها 177 قائمة ائتلافية و897 قائمة مستقلة و1099 قائمة حزبية.

وبحسب توزيع القائمات الانتخابية، فإن المشهد السياسي التونسي سيحافظ في هذه الانتخابات على التنافس نفسه القائم منذ انتخابات 2014، والذي تتصدر فيه حركتا نداء تونس والنهضة المشهد الانتخابي.

وأعلنت الهيئة، أن الحركتين قدمتا مرشحين للمنافسة على جميع المجالس البلدية في الانتخابات، واحتلا المركز الأول بـ350 قائمة.

ووفق أحدث إحصائيات لجنة الانتخابات التونسية، بلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات البلدية، 5 ملايين و369 ألفًا، دون احتساب الجالية بالخارج.

ولفتت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن “206 دوائر بلدية لم تتلق ترشحات ائتلافية، و29 دائرة غابت عنها الترشحات المستقلة”، في حين بلغ عدد المترشحين من حاملي الإعاقة ألفًا و812 شخصًا، وتم سحب 36 قائمة.