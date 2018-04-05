الجيش الليبي يحبط محاولة جماعات مسلحة للتقدم جنوب درنة

أحبط الجيش الوطني الليبي، مساء الأربعاء، محاولة للجماعات المسلحة المتحصنة في مدينة درنة، للتقدم في محور الظهر الحمر جنوبي المدينة، وفق ما أعلنه معاون آمر السرية الأولى التابعة للجيش الليبي، صلاح بوطبنجات.

وقال بوطبنجات، في تصريحات صحفية، إن “الجيش الليبي والقوة المساندة له صدت الهجوم باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، ما أجبر المسلحين على الفرار.”

وشهدت مدينة درنة صباح الأربعاء، حالة من الهدوء النسبي، عقب اشتباكات ليلية متقطعة بين عناصر الجيش الوطني الليبي، وعناصر الجماعات المسلحة المتحصنة بالمدينة.

وأكد بوطبنجات، أن قوات الجيش الوطني الليبي، تواصل استعداداتها بمدينة درنة، لبدء تنفيذ عملية عسكرية ضد الجماعات المسلحة المتحصنة بالمنطقة.

واندلعت اشتباكات من حين إلى آخر في بعض المناطق بالمدينة، بين قوات غرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الليبي، والجماعات المتشددة.

وأشار إلى أن “عناصر الجيش الليبي لا تزال على تخوم مدينة درنة، وتواصل قصفها على مواقع الجماعات المسلحة بالمدفعية الثقيلة، وهناك معلومات مؤكدة تفيد بأن الجماعات المسلحة منيت بخسائر فادحة”.

وتستعد قوات الجيش لدخول المدينة بعد إعلانها المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.