العراق يعتقل 500 إيراني دخلوا البلاد بتأشيرات مزوّرة

كشف مسؤول إيراني في منظمة الحج والزيارة، اليوم الأربعاء، عن اعتقال نحو 500 زائر إيراني دخلوا الأراضي العراقية بتأشيرات مزوَّرة أصدرتها شركات للسفر والسياحة داخل إيران.

وقال المدير العام للمنظمة مرتضى أقايي، اليوم، إنه “منذ بدء عطلة عيد النيروز (21 آذار/مارس الماضي)، بدأ الزوار الإيرانيون يتوافدون على زيارة المراقد الشيعية المقدسة في العراق”، مضيفًا أنه “خلال هذه الفترة قام بعض شركات السياحة غير المرخصة بإصدار تأشيرات دخول مزوَّرة للعراق”.

وتابع آقايي:”لقد تمكنت السلطات العراقية عبر منفذيْ شلامجة جنوب إيران، ومهران غرب البلاد، من اعتقال 500 إيراني دخلوا بتأشيرات مزوَّرة، وبعد مفاوضات مع الجانب العراقي تمت إعادة الإيرانيين المعتقلين إلى البلاد، وتسليمهم للشرطة لمحاكمتهم”.

وأوضح المسؤول الإيراني إن “90 ألف إيراني زاروا المراقد الشيعية في العراق خلال عطلة النيروز التي استمرت أسبوعين”، مبينًا أن 45٪ من الرحلات كانت على شكل رحلات جوية.

وأعلن المدير العام للحج والزيارة أن “عدد الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرات مزوَّرة خلال عيد النيروز وصل إلى ما مجموعه 500 شخص، وبعض من تم اعتقالهم بعد عبور الحدود الإيرانية في العراق، وتمت إعادتهم من قِبل الشرطة الإيرانية إلى البلاد بعد موافقة الجانب العراقي”.