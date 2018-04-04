وسط قمع الأقليات.. أكراد إيران يتظاهرون دعمًا لمظاهرات الأحوازيين

نقلت مواقع إخبارية إيرانية اليوم الأربعاء عن صفحات ومنصات للتواصل الاجتماعي، نشرها لدعوات للمشاركة والتحضير لاحتجاجات ستنطلق مساء اليوم في مدينة خرم آباد مركز محافظة لرستان غربي البلاد التي تقطنها أغلبية من “اللورد” الذين يعتبرون جزءًا لا يتجزأ من الشعب الكردي، دعمًا للاحتجاجات في الأحواز العربية جنوب إيران.

وذكرت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات الشعبية، أن “الاحتجاجات ستنطلق ليلًا في ساحة كيو (ميدان كيو) بمدينة خرم آباد غرب إيران، دعمًا للثورة الشعبية العربية في الأحواز ضد النظام الإيراني”.

وأكد ناشطون في خرم آباد في بيان مقتضب لهم أن “الصمت لم يعد مسموحًا به، تجاه ما يتعرض له الشعب العربي في خوزستان والأحواز عمومًا”، مشددين على وقوفهم ودعمهم للحراك المستمر في الأحواز.

وفي سياق متصل، أصدر عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين الأكراد إعلانًا، اليوم، طالبوا فيه الحكومة الإيرانية بوقف “سياسة قمع هوية الشعوب المتنوعة في إيران”، معلنين تضامنهم مع المتظاهرين العرب الأحوازيين الذين يواصلون احتجاجاتهم لليوم الثامن على التوالي بسبب “إنكارهم للهوية العربية على التلفزيون الإيراني الرسمي”.

وقال البيان، “لقد مرّ قرابة قرن في إيران، وما يسمى بالدولة الحديثة هو في الحقيقة سياسة قمع الهويات والإبادة الجماعية لباقي الشعوب غير الفارسية”، مضيفًا أن “النظام الحاكم في إيران يعتبر جميع الموارد الطبيعية الموجودة في هذه الجغرافيا هي حقه المطلق ويستخدمها في عناوين مختلفة”.

وأشار الموقعون على البيان إلى “سياسة القمع التي تتبعها إيران ضد القوميات”، وعلى وجه الخصوص تجاه الأكراد، منتقدين “صمت الإعلام الناطق باللغة الفارسية وتواطؤه مع عملاء القمع في البلاد ضد الأقليات وعدم تغطية الاحتجاجات في الأحواز وباقي المناطق”.

كما أكدوا في خطابهم للعرب في الأحواز “نؤكد لكم أننا نقدم صوتكم إلى المجتمع الكردي، ونحن على اتصال بكم من أجل كسب حقوق الشعوب المضطهدة في إيران”.