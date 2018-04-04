بالفيديو.. المحلل الكويتي فهد الشليمي يطالب بتدريس “التوعية الإعلامية” للأطفال بالمدارس

قال المحلل الكويتي فهد الشليمي، إنه لا يوجد إعلام محايد أو موضوعي أو حتى ينقل الحقيقة كاملة، وهذا لا يقتصر على الدول العربية فقط بل في كل دول العالم.

جاء ذلك في لقاء خاص مع “إرم نيوز” على هامش منتدى الإعلام العربي المقام في إمارة دبي، وانطلق أمس الثلاثاء.

وأوضح الشليمي، أنه يوجد 1390 قناة إعلامية عربية وملايين المغردين، وبالتالي كيف سيتم مع هذا الكم الهائل من المعلومات ؟، ويجب أن تنظم كل هذه العملية لتوازي وسائل الإعلام المحرضة على القتل والدمار والتفرقة.

وختم قائلًا: “على الجهات المعنية في العالم العربي توجيه الرأي العام وتكثيف الحملات في المدارس لشرح كيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأطلقت في دبي يوم الثلاثاء، أعمال المنتدى الإعلامي العربي 2018 في دورتهِ السابعة عشرة تحت عنوان ( تحولات إعلامية مؤثرة )، وسط حضور إعلامي كبير شمل مختلف القيادات والناشطين في القطاع من مختلف أنحاء العالم العربي.

ويبحث المنتدى عبر اللقاءات والنقاشات واقع الإعلام العربي ومسؤوليته في التأثير على الأحداث، ومدى الحاجة إلى صناعة رأي عام واعٍ يكون لهُ دور إيجابي ومصداقية.