منتدى الإعلام العربي 2018 ينطلق من دبي..آمال بتطور القطاع في مواجهة التحولات  

أطلقت في دبي، اليوم الثلاثاء، أعمال المنتدى الإعلامي العربي 2018 في دورتهِ السابعة عشر تحت عنوان ( تحولات إعلامية مؤثرة )، وسط حضور إعلامي كبير شمل مختلف القيادات والناشطين في القطاع من مختلف أنحاء العالم العربي.

ويبحث المنتدى عبر اللقاءات والنقاشات واقع الإعلام العربي ومسؤوليته في التأثير على الأحداث، ومدى الحاجة إلى صناعة رأي عام واعٍ يكون لهُ دور إيجابي ومصداقية.

وقالت منى المري مديرة المكتب الإعلامي بحكومة دبي، لـ”إرم نيوز” على هامش المنتدى: إن التكنولوجيا اليوم باتت موجودة وبكثرة، واليوم في منتدى الإعلام العربي لدينا مؤسسات عالمية رئيسية ورائدة في عالم التكنولوجيا، مثل “غوغل” و”فيسبوك” وهذه منصات للأخبار الكاذبة”.

وأضافت: “على مؤسساتنا الإعلامية أن تتحرك بنفس السرعة من خلال هذه التكنولوجيا، واليوم الإمارات تمثل المستقبل وريادة التكنولوجيا”.

وقال منصور المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام: إن “منتدى الإعلام العربي المنصة السنوية لاستقطاب أعلام الإعلام في العالم العربي؛ لمواجهة واقع الإعلام وتحدياته ووضع التوصيات والخطط المستقبلية لتطوير قطاع الإعلام”.

وأضاف: “اليوم نحن نشهد ثورة رقمية هائلة، والعلاقة بين الإعلام التقليدي والرقمي يجب أن تكون علاقة تكاملية، فقوة الإعلام الرقمي وسرعته يجب أن يستغلها الإعلام العربي في توصيل رسائل التسامح والسلام ومحاربة الأفكار الضلالية الهدامة”.

وقال محمد جلال الريسي، المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات: إن “الإعلام العربي بحاجة لوقفة جادة مع نفسه، خاصة مع الأزمات التي تدور حول العالم العربي وفيه، وأهم الوقفات التي نراها اليوم والمنتدى يركز عليها أولًا المصداقية ثم المهنية”.

من جانبه، قال إبراهيم العابد، المستشار في المجلس الوطني للإعلام: إن “الإعلام العربي هو إعلام كل مواطن وكل مقيم على الأرض العربية، وهذا يضع مؤسسة كبيرة على كل إنسان، في ضرورة التأكيد على مسؤولية وأهمية الكلمة”.