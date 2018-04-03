مصر والمغرب تؤكدان أهمية التنسيق والتشاور حول ليبيا

أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يوم الثلاثاء، عن اعتزازه الكبير بالعلاقات المصرية المغربية التاريخية، وأشار إلى أهمية التنسيق والتشاور بشأن الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال استقباله الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي بمقر الخارجية المصرية في القاهرة، وفق بيان للوزارة.

وبحث الجانبان “آخر التطورات السياسية والإقليمية على الساحتين العربية والإفريقية، ودعم جهود التنمية في القارة الإفريقية”.

واتفق الطرفان على “أهمية التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين بشأن أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم الاستقرار في ليبيا وجهود مكافحة التطرف، ومواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية”.

وعبّر وزير الخارجية المصري عن اعتزاز بلاده بالعلاقات المصرية المغربية التاريخية، ورغبة القاهرة في تعميق التواصل ودفع التعاون الثنائي.

من جانبه، تحدث رئيس مجلس النواب المغربي عن أهمية تعزيز العلاقات في كل المجالات، وأن يتم الإعداد الجيد للجان المشتركة بين البلدين لتقوية العلاقات.

ونقل المالكي تهنئة ملك المغرب، محمد السادس، بفوز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية، وفق البيان.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الإثنين، فوز السيسي بولاية ثانية بنسبة 97.08%، فيما حصل منافسه موسى مصطفى موسى 2.92%، وسط نسبة مشاركة بلغت 41.05%. ‎