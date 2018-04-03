انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الأحد المقبل

دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، أعضاءه إلى الحضور لعقد جلسة إعادة انتخاب مكتب الرئاسة بالمجلس، وذلك صباح يوم الأحد المقبل، بمقره وسط العاصمة الليبية طرابلس.

وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أعاد انتخاب عبدالرحمن السويحلي رئيسًا له، في السادس من نيسان/أبريل 2017، بواقع 66 صوتًا مقابل 23 صوتًا لعبدالسلام غويلة القيادي في حزب العدالة والبناء، في حين انتخب محمد عبدالنبي، الممثل لبلدة أم الأرانب في جنوب ليبيا الغربي، نائبًا أوّل لرئيس المجلس الأعلى بواقع 57 صوتًا مقابل 34 صوتًا لمحمد عبدالله التومي في ذلك الوقت.

وبقي محمد معزب نائبًا ثانيًا لرئيس المجلس بعد أن زكّاه الأعضاء؛ بسبب عدم تقدم أي منهم للترشح للمنصب، وفشلت مساعي إقناع مقرر المجلس الأعلى العجيلي بو سديل في الترشح للمنصب.

وكان أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قد انتخبوا في السادس من شباط/فبراير عام 2016 عبدالرحمن السويحلي رئيسًا للمجلس، وصالح المخزوم نائبًا أوّل، ومحمد معزب نائبًا ثانيًا.

يشار إلى أن المادة 19 من الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في الصخيرات المغربية، تنصّ على إنشاء مجلس أعلى للدولة يكون جسمًا استشاريًا يتولّى إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى مجلس النواب.