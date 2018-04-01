الأمم المتحدة: “تراجع لافت” للعنف في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن “تراجع لافت” للعنف في ليبيا، مشيرة إلى أنّها وثقت مقتل 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين فقط، جراء أعمال عنف عاشتها مناطق مختلفة من البلاد خلال شهر آذار/مارس الماضي.

و أوضحت البعثة الأممية، في تقريرها الشهري الذي صدر الأحد، أن من بين الضحايا “ثلاثة رجال وامرأة وفتاة واحدة لقوا حتفهم، بينما أصيب ثلاثة رجال وامرأة واحدة وأربعة أطفال وثلاث فتيات بجروح”.

وبيّن التقرير أن القصف تسبب في “حالتي وفاة وسبع حالات إصابة بجروح”، فيما أدى إطلاق النار إلى “حالتي وفاة”، في حين تسببت المتفجرات من مخلفات الحرب ” في مقتل شخص واحد”، بالإضافة إلى انفجار سيارة مفخخة أسفر عن “إصابة واحدة”.

وأشارت البعثة إلى أنها وثقت عددًا من الإصابات في صفوف المدنيين بمدينة سبها جنوب البلاد، من بينها “أربع حالات وفيات وثماني حالات إصابة بجروح”، وفي درنة “إصابة شخصين بجروح”، وفي بنغازي “حالة وفاة واحدة”، و أجدابيا “إصابة شخص واحد بجروح”، كما وثقت “أربع إصابات أخرى جراء أعمال يمكن أن تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وخرقًا لقانون حقوق الإنسان الدولي في الزاوية وبنغازي وسبها”.