شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء المواجهات التي اندلعت شرق مخيم البريج وسط القطاع ضمن مسيرة العودة الكبرى.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، بأن الشاب أحمد عمر عرفة (25 عامًا) من مخيم البريج استشهد بعد إصابته برصاصة في الصدر شرق مخيم المخيم وسط قطاع غزة.

وأضاف القدرة أنه “تم نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ بداية فعاليات مسيرة العودة الكبرى إلى 19 شهيدًا”.

وأشار القدرة إلى أن “معظم الإصابات التي تصل إلى مستشفيات قطاع غزة تستهدف الأطراف، وهو ما قد يؤدي إلى بترها أحيانًا”، مشيرًا إلى أن أكثر من 45 إصابة حرجة منذ اندلاع المواجهات تتلقى العلاج في مستشفيات قطاع غزة” .

وتستمر المواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين الذين يتوافدون بشكل مستمر صوب السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة و”إسرائيل”، حيث بدأت المواجهات الجمعة الماضي، بعد دعوة الفصائل الفلسطينية لانطلاق مسيرة العودة الكبرى التي ينظمها الفلسطينيون تأكيدًا لحقهم في ذكرى يوم الأرض.