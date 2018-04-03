محكمة ليبية تبرّئ الساعدي القذافي من تهمة قتل اللاعب بشير الرياني

قالت وسائل إعلام ليبية، إن القضاء الليبي أصدر قرارًا، اليوم الثلاثاء، ببراءة الساعدي القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من التهم المنسوبة إليه في قضية مقتل مدرب ولاعب نادي الاتحاد السابق بشير الرياني.

وأصدرت القرار محكمة شمال طرابلس المختصة بمحاكمة مسؤولي النظام السابق.

وقالت المحامية مبروكة التاورغي، عضو لجنة الدفاع عن الساعدي القذافي، في تصريحات صحفية: “إن المحكمة عقدت، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة الساعدي في القضية رقم (2005/877) التي تنظر في قضية مقتل الرياضي بشير الرياني”.

وأكدت التاورغي، أن موكلها حصل على براءة في هذه القضية، بناء على شهادة الشهود وملف القضية الذي أغلق منذ سنوات.

وكانت المحكمة استأنفت محاكمة مسؤولي النظام السابق، اعتبارًا من مطلع العام الجاري، بعد نقلهم من سجن الهضبة إلى سجن يتبع لوزارة العدل.

يشار إلى أن معلومات ترددت في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن اختفاء الساعدي من سجنه، بيد أن مدير قسم التحقيقات لدى النائب العام الصديق الصور، نفى حينها صحة ذلك، مؤكدًا أن المتهم ما زال في سجنه ويخضع للمحاكمة في التهم الموجهة إليه وفق القانون الليبي.