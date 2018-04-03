إيران تنفي رفضها مشاركة فرنسا في مناقشة الأزمة السورية

نفى مصدر بالخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، ما ذكره مسؤول تركي عن رفض طهران عقد اجتماع رباعي بين تركيا وإيران وروسيا وفرنسا لبحث الأزمة السورية.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية “إيرنا” عن المصدر قوله: إن “إيران ترحب بالاقتراحات التي تجعل من عملية أستانة أكثر تأثيرًا، وأي عضو جديد في هذه العملية يجب أن يكون بقبول الدول الثلاث الضامنة”.

وأوضح المصدر أن “إيران ترحب دائمًا بالحوار بين الأطراف المؤثرة لحل الأزمة السورية، وترى في ذلك خطوة تسهل الحوار السوري – السوري والعملية السياسية بدعم من الأمم المتحدة”.

وكانت صحيفة “ديلي صباح” التركية نقلت عن مسؤول تركي قوله: “إن إيران رفضت مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القمة الثلاثية المزمع عقدها، غدًا الأربعاء، في تركيا، بين رؤساء إيران وروسيا وتركيا؛ لمناقشة الأزمة السورية”.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول التركي، الذي لم تكشف عن اسمه، قوله: إن “ماكرون يريد المشاركة في سوتشي، إذا لم تكن هناك مشكلة من جانب تركيا، ولكن الإيرانيين عارضوا هذا الأمر”.

وغادر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، طهران، إلى أنقرة للمشاركة في المحادثات السورية، ومن المقرر أن يتوجه الرئيس حسن روحاني إلى تركيا أيضًا للانضمام إلى المحادثات، التي تعقد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين.