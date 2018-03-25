نائب إيراني: التغييرات في البيت الأبيض تهدف لإسقاط النظام بطهران

قال نائب في البرلمان الإيراني، الأحد، إن الهدف النهائي للتعيينات الأخيرة، والتغييرات في البيت الأبيض، هو الإطاحة بالنظام الإيراني.

وأوضح حسين نقوي حسيني، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني لوكالة أنباء “إيسنا” الإصلاحية، أن “التغييرات، والتعيينات الأخيرة في البيت الأبيض الهدف منها الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية، وعلينا الاستعداد للمواجهة مع واشنطن”.

وأضاف أن “مستشار الأمن القومي الجديد، جون بولتون، رجل عنيد، وسيعمل على تنفيذ الخطط والبرامج التي وضعها دونالد ترامب، ومن بينها الإطاحة بالنظام الإيراني”.

وتابع أن “إدارة ترامب وضعت على جدول أعمالها استهداف إيران ونظامها، وهو أمر من أولويات واشنطن”، مشيرًا إلى أن “فرض العقوبات الجديدة وغيرها من الضغوط الأمريكية ضد طهران، يسير في اتجاه محاصرة إيران، والإطاحة بنظامها”.

ورأى أن “جماعة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة ستساعد البيت الأبيض بتحقيق غاياتها ضد نظام إيران”.

وطالب حسيني الحكومة الإيرانية بـ”ضرورة الكف عن اعتماد لغة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، لأن الدبلوماسية لم تعد تجدي نفعًا، لأن الأمريكيين لا يلتزمون بالمعاهدات الدولية، وقد تم اختبارهم في الاتفاق النووي”.

يذكر أن الرئيس دونالد ترامب عيَّن جون بولتون، مستشارًا للأمن القومي الأمريكي، بدلًا من هربرت ماكماستر.