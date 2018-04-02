رئيس الوزراء الفلسطيني: لن نذهب إلى غزة دون تسلم مسؤولياتنا كاملة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن حكومته لن تذهب إلى قطاع غزة إلا بتسلم كافة المسؤوليات، وأضاف الحمد الله في كلمة له خلال احتفال في بلدة صرة بالضفة الغربية بمناسبة الانتهاء من مشروع تسجيل الأراضي “من الآن فصاعدًا لن نذهب إلا بتسلم كل مسؤولياتنا الكاملة. سلمونا كل شيء ونحن جاهزون لاستلام مسؤولياتنا كاملة، غير هيك ما في”.

وأوضح الحمد الله أن نقطة تسلم المسؤوليات كاملة “أكد عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأوكد عليها الأمن .. الجباية.. الموظفين كل شيء مش رح يكون اليوم الأمن وبكرة الزراعة وبعدين المعابر لا .. كله يتسلم في نفس اللحظة”.

ونجا الحمد الله ورئيس المخابرات الفلسطيني ماجد فرج من محاولة اغتيال الشهر الماضي عندما استهدفت قنبلة مزروعة على الطريق موكبه خلال توجهه إلى قطاع غزة.

وكان عباس قد قال بعد محاولة الاغتيال الفاشلة إن على حركة حماس الاختيار بين تسليم مسؤولية القطاع كاملة إلى الحكومة أو أن تتحمل هي المسؤولية ولكنه لم يحدد وقتًا لذلك.

ولم يصدر تعقيب فوري من حماس على تصريحات الحمد الله.