اتفاق سعودي كويتي عراقي لتأمين الحدود المشتركة 

كشف وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، عن تعاون بين بلاده والكويت والسعودية؛ لتأمين الحدود المشتركة ضمن خطة لإدارة الملف الأمني لمرحلة ما بعد تنظيم داعش.

وقال الأعرجي في كلمة له خلال افتتاح مصنع تابع لقيادة قوات حرس الحدود في كربلاء، إن “مرحلة ما بعد داعش تتطلب منا ضبط الحدود وتفعيل الدور الاستخباراتي، وهناك تعاون مع السعودية والكويت والأردن”.

وأضاف أن “عام 2018 سيكون عام الدعم لحرس الحدود والاستخبارات، وفتح التعاون مع جميع الدول”، مبينًا أن “وزارة الداخلية تعمل على تأمين الانتخابات ومراكزها وحماية المرشحين، وهي ليست تابعة لقائمة أو حزب أو كيان أو مرشح، وستتعامل مع من يخالف التعليمات الخاصة بالانتخابات”.

وبدأت العلاقات العراقية السعودية بالتحسن تدريجيًا، بعد توتر عقب تقديم بغداد طلبًا في آب/أغسطس 2016 للرياض؛ لاستبدال سفيرها ثامر السبهان على خلفية اتهامه من قبل بغداد بـ”تدخله في الشأن الداخلي العراقي”.