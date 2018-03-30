داعش  يتبنى انفجار سيارة ملغومة بشرق ليبيا

قالت وكالة “أعماق” الإخبارية الناطقة باسم تنظيم داعش، اليوم الجمعة، إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن انفجار سيارة ملغومة وقع أمس الخميس في مدينة أجدابيا بشرق ليبيا.

وقال مصدر عسكري ليبي إن الانفجار استهدف المخرج الشرقي لأجدابيا الواقعة جنوبي بنغازي، وهي قريبة من ميناءي البريقة والزويتينة لتصدير النفط.

وأشارت أعماق إلى أن 14 فردًا من الجيش الوطني الليبي “قتلوا أو أصيبوا”، بينما قال مسعفون إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرين.

وأعلن التنظيم في أكتوبر/ تشرين الأول مسؤوليته عن هجوم وقع على بعد 60 كيلومترًا جنوبي أجدابيا أسفر عن مقتل جنديين اثنين.

وفقد التنظيم السيطرة على مدينة سرت، معقله في وسط ليبيا، في عام 2016، وتقهقر منذ سقوط سرت إلى معسكرات في الصحراء في جنوب ليبيا يشن من خلالها هجمات انتحارية وهجمات في المدن الساحلية.