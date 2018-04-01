إسرائيل تعترف باحتجاز جثمانيْ فلسطينييْن استشهدا الجمعة

كشف الميجر جنرال، منسق الأنشطة الحكومية في الجيش الإسرائيلي، يواف مردخاي، اليوم الأحد، أن إسرائيل تحتجز جثماني فلسطينيين استشهدا خلال مشاركتهما في “مسيرة العودة”، يوم الجمعة الماضي .

ونشر موقع “والا” العبري، اليوم الأحد، أن مردخاي كتب في صفحته على “فيسبوك “محذرًا الفلسطينيين”: “إسرائيل لن ترتاح ولن يعرف سكان غزة السلام حتى يتم تسليم جثامين جنودنا لدفنهم في إسرائيل”.

ونشر مردخاي، تعليقه هذا باللغة العربية، معلنًا ولأول مرة أن إسرائيل تحتجز جثامين فلسطينيين ممن شاركوا في مسيرة العودة، الجمعة الماضية، والتي استشهد فيها 16 فلسطينيا.

وأضاف مردخاي: “تم إضافة جثث عناصر من حماس إلى 24 جثة محتجزة لدى إسرائيل”.